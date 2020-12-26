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أخبار البلد

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة  لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير المقبل، مُشددةً  على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوي الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية. 

وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

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