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تعليم

حذرت من تداول منشور مزور.. جامعة المنصورة تنفى تعطيل الدراسة أو امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:15 م
مستند مزيف
مستند مزيف
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همت الحسينى
نفت جامعة المنصورة صحة ما يتم تداوله بشأن منشور قرار وزارى بناء على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ م بشأن استخدام المستشفيات الجامعية وملحقاتها كمستشفى عزل وتعطيل الدراسة بالجامعات واستكمال الدراسة عن طريق التعلم عن بعد من يوم ٢٧ ديسمبر وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام فى الفترة من ٣٠ يناير حتى ١٨ فبراير ٢٠٢١ م فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة أن هذا المستند المنسوب لوزير التعليم العالى، ويحمل لوجو وزارة التعليم العالى، مزيف وغير صحيح جملة وتفصيلا.

وتحذر الجامعة جمهورها ومنتسبيها من تداول أى مستند مفبرك وغير صحيح بشأن تعليق الدراسة والامتحانات.

كما تهيب الجامعة بالجميع التأكد من القرارات الرسمية عن طريق الصفحات الرسمية للوزارة والجامعة.
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