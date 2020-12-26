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محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن قريتي أبو سليم ومنقريش في بني سويف غدا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:43 م
التيار الكهربائي
التيار الكهربائي
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محمد عبدالحليم
أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن قريتي (أبو سليم ومنقريش) مركز بني سويف،غدا الأحد الموافق 27 ديسمبر الجاري ، اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة  12  ظهرا ، لعمل صيانة بمغذى أبوسليم  .

وتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في المرفق ،وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال  الفترة المذكورة . 

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صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة"حتى أمس الخميس" قد وصل إلى 121 ألف و199طلبًا، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات بعد انتهاء هذا الموعد،وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة المجلس الوزراء ، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو الخميس القادم،و أنه لن يُمد العمل بالقانون فترات آخرى،لافتا إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة المقدم بشأنها طلبات تصالح

كما طالب  المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع  رسوم الجدية بالمراكز التكنولوجية والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،لافتا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة ،للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون

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