للباحثين المصريين.. تعرف على آخر أنشطة البحث العلمي

تستقبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الباحثين راغبي المشاركة في انشطتها الدولية بالتعاون مع الجهات والهيئات الأخرى خاطلال الفترة المقبلة للتقديم والالتحاق بمؤتمر جنيف الدولي و برنامج الطلاب الصيفي.





وقد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج الطلاب الصيفى عبر الإنترنت CERN 2021 و ذلك فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، يقوم الفيزيائيون والمهندسون فى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بدراسة البنية الأساسية للكون باستخدام أكبر الاجهزة العلمية وأكثرها تعقيدا فى العالم.





واشارت إلى انه سوف يعمل المشاركون على مدى ثلاثة أشهر فى مشروع تقنى متقدم كجزء من فريق تجريبى او هندسى او حوسبى وخلال هذه الفترة يمكن حضور سلسلة من المحاضرات عبر الإنترنت التى أعدت خصيصا لتبادل معرفة الخبراء و العلماء من جميع أنحاء العالم بمجموعة كبيرة من الموضوعات فى مجالات فيزياء الجسيمات النظرية والتجريبية والهندسية والحوسبة .





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واكدت أن متطلبات المشاركة فى برنامج الطلاب الصيفى CERN 2021يجب ان يكون المتقدم:





1- طالب بكالوريوس او ماجستير وليس الدكتوراه فى الفيزياء او الهندسة او علوم الكمبيوتر او الرياضيات.





2- أكمل بحلول صيف 2021 الأوروبى ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة على المستوى الجامعى





3- لم يسبق له العمل فى CERNمن قبل لأكثر من ثلاثة أشهر (الطلاب الذين شاركوا فى مبادرة التعلم عبر الإنترنت لعام 2020 مؤهلون للتقدم بصورة استثنائية)





4- معرفة جيدة بالغة الإنجليزية والالمام باللغة الفرنسية ميزة.





كما اوضحت ان آخر موعد للتقدم الكترونيا 31 يناير 2021 مع ملاحظة انه يجب التقدم قبل ذلك نظرا لوجوب وجود خطابات توصية يتم تحميلها عبر رابط لا يحصل الطالب عليه إلا عند اكتمال التسجيل الالكترونى.





واستكملت : "يجب دراسة الشروط والمؤهلات جيدا عن البرنامج على الرابط التالى ".

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999725457995-cern-online-summer-student-programme-2021-member-and-non-member-states-





















كما اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الإستثنائية 2021، والمقرر إقامته خلال شهر مارس 2021 عن طريق الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر، وسوف تختار الأكاديمية أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقًا للمعايير المعلنة، وتتضمن شروط المشاركة في المعرض الافتراضي أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيله أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويجب أن يكون قد وصل بالابتكار على الأقل إلى مرحلة النموذج الأولي أو تم تسويق المنتج النهائي من الابتكار الخاص به.









وذلك علمًا بإن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 15 يناير 2021 من خلال الرابط التاليhttp://forms.asrt.sci.eg/geneva2021/ .









واكدت الأكاديمية أنه علي جميع المهتمين ملئ استمارة التقديم وإعداد فيديو مدته 3 دقائق يوضح كيفية عمل المنتج مع تركيز على جوانب الابداع والابتكار به.













واشارت إلى أنها ستدعم هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الأشتراك حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف هذا العام. والمعرض نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار. وقد أسفرت مشاركة الفريق المصري في معرض جنيف الدولي 2019 عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصري بعدد 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار، وهم الذين حصدوا 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة.



