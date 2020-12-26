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سيارات

شاهد .. ظهور مرسيدس C-Class 2022 بتمويهات أقل ومعلومات أكثر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة الألمانية عن تجهيزها لطراز مرسيدس C-Class ، والذى سيتم الإعلان عنه في منتصف العام القادم ، ليتم طرحها كموديل 2022 .

وتقوم من فترة الى الأخرى عدسات المصورين التجسسية ، بالتقاط بعض الصور الجديد للجيل القادم من مرسيدس C-Class، اثناء اختبارها بتمويهاتها والتي تكشف لنا المعلومات تباعا .

وبالفعل تم التقاط بعض الصور الجديدة للسيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليًا ، حيث ظهرت بتمويهات قليلة وطلاء خارجي أحمر اللون، و شبك أمامي أكثر بيضاوية، تحيط بها مصابيح أمامية أكثر نحافة، ويُمكنك أيضًا رؤية الاكصدام الأمامي المتطور، مع مآخذ هواء متدفقة.

كما حصلت السيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليا ، على غطاء محرك منحني، بالإضافة الى أجهزة القياس الرقمية ذاتها المتواجدة في نسخة اس كلاس 2021 .

اما في دواخل السيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليا يوجد النظام الترفيهي الجديد، والذي يظهر على الكونسول الوسطي بزاوية، وستُحاط به فتحات تهوية أنيقة في الأعلى، ووحدات تحكم في المناخ مخصصة أسفلها.

ويتوقع الخبراء ان تستمد السيارة الجديدة قوتها من مجموعة متنوعة من خيارات البنزين والديزل بأربعة أسطوانات بالإضافة إلى نسخ هجينة بالقابس، وأشارت التقارير السابقة أيضًا إلى أن طرازات AMG من الجيل القادم قد تتخلى عن محركاتها ذات الست والثماني أسطوانات لصالح محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر تيربو، ومن المتوقع أن تحصل على مساعدة كهربائية لجعلهم أكثر قوة.
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