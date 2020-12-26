شاهد .. ظهور مرسيدس C-Class 2022 بتمويهات أقل ومعلومات أكثر

أعلنت شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة الألمانية عن تجهيزها لطراز مرسيدس C-Class ، والذى سيتم الإعلان عنه في منتصف العام القادم ، ليتم طرحها كموديل 2022 .





وتقوم من فترة الى الأخرى عدسات المصورين التجسسية ، بالتقاط بعض الصور الجديد للجيل القادم من مرسيدس C-Class، اثناء اختبارها بتمويهاتها والتي تكشف لنا المعلومات تباعا .





وبالفعل تم التقاط بعض الصور الجديدة للسيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليًا ، حيث ظهرت بتمويهات قليلة وطلاء خارجي أحمر اللون، و شبك أمامي أكثر بيضاوية، تحيط بها مصابيح أمامية أكثر نحافة، ويُمكنك أيضًا رؤية الاكصدام الأمامي المتطور، مع مآخذ هواء متدفقة.





كما حصلت السيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليا ، على غطاء محرك منحني، بالإضافة الى أجهزة القياس الرقمية ذاتها المتواجدة في نسخة اس كلاس 2021 .





اما في دواخل السيارة مرسيدس C-Class موديل 2022 الجديدة كليا يوجد النظام الترفيهي الجديد، والذي يظهر على الكونسول الوسطي بزاوية، وستُحاط به فتحات تهوية أنيقة في الأعلى، ووحدات تحكم في المناخ مخصصة أسفلها.



