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550 محطة غاز طبيعى .. البترول تكشف ملامح المشروع القومى لمحطات الوقود المزدوجة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:55 م
وزير البترول
وزير البترول
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شيرين عادل
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن افتتاح أول محطة للغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ والتى تعد المحطة الأولى ضمن سلسلة المشروع القومى للوقود المزدوج البترول والغاز الطبيعى.

وقال " الملا " ، خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز، إن هذا المشروع هو مبادرة رئاسية بعد أن استطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتى من البترول والغاز الطبيعى ونقوم أيضأ  بتصدير الغاز ، ونتوسع فى امداد هذه الخدمة فى محافظات الجمهورية.

وأشار وزير البترول ،  إلى أن مصر على مدار الـ25 الماضية دشنت 225 محطة غاز طبيعى ومن المفترض أنه يضاف 325 محطة ليبلغ الإجمالى 550 محطة بنهاية عام 2021 المقبل.

وأكد أن الحكومة المصرية تولى اهتمامأ كبيرأ بمدينة شرم الشيخ خاصة أن الأخيرة مدينة سياحية خاصة، كما يعد هذا المشروع مفيدا للمناطق الصناعية ويوفر للأهالى خدمات  الغاز الطبيعى.

يذكر أن  المهندس طارق الملا، وزير بشركات القطاع البترول والثروة المعدنية قام مؤخرأ بحركة تنقلات وتكليفات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.
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