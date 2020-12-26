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بعد افتتاح الأولى.. البترول: الانتهاء من تنفيذ 325 محطة غاز طبيعى 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:53 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية
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أسامة علي
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم افتتاح اول محطة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لأول مرة فى شرم الشيخ.

وأضاف الملا خلال حواره مع "اكسترا نيوز"،أنه سيتم افتتاح سلسلة من محطات الغاز الطبيعى خلال عام 2021 بإجمالى 325 محطة، فى إطار إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئيسية.

وتابع وزير البترول،أن مصر لديها فائض من الغاز، وهو أرخص بنسبة 50% من البنزين.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تقدم تيسيرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
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