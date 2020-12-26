بعد افتتاح الأولى.. البترول: الانتهاء من تنفيذ 325 محطة غاز طبيعى 2021





وأضاف الملا خلال حواره مع "اكسترا نيوز"،أنه سيتم افتتاح سلسلة من محطات الغاز الطبيعى خلال عام 2021 بإجمالى 325 محطة، فى إطار إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئيسية.





وتابع وزير البترول،أن مصر لديها فائض من الغاز، وهو أرخص بنسبة 50% من البنزين.





وأكد ا لمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تقدم تيسيرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم افتتاح اول محطة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لأول مرة فى شرم الشيخ.