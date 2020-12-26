لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة الأهلي

وطلب حسام حسن شريط مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة لرؤية التشكيل الأقرب في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف المارد الأحمر مؤخرا .





وفي سياق آخر عقد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اجتماعا مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق بملعب النادي.













وأكد حسام حسن أن أي تراخ أو عدم تنفيذ للتعليمات سوف يقابل بعقوبات رادعة وتجميد واستبعاد أي لاعب مهما كان اسمه .









وشدد حسام حسن على أن الدوري المصري يشهد منافسه قوية بين كافة الفرق منذ انطلاقه في الأسبوع الأول في ظل التدعيمات التي قامت بها الأندية خصوصا الصاعدة مثل سيراميكا كليوباترا التي تسير بخطي ثابته في البطولة .