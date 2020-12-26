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رياضة

لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة الأهلي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:31 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمسحة طبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.


وطلب حسام حسن شريط مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة لرؤية التشكيل الأقرب في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف المارد الأحمر مؤخرا .
 

وفي سياق آخر عقد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اجتماعا مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق بملعب النادي.



وأكد حسام حسن أن أي تراخ أو عدم تنفيذ للتعليمات سوف يقابل بعقوبات رادعة وتجميد واستبعاد أي لاعب مهما كان اسمه .


وشدد حسام حسن على أن الدوري المصري يشهد منافسه قوية بين كافة الفرق منذ انطلاقه في الأسبوع الأول في ظل التدعيمات التي قامت بها الأندية خصوصا الصاعدة مثل سيراميكا كليوباترا التي تسير بخطي ثابته في البطولة .

وتابع:" فقدان أي ثلاث نقاط أمام أي فريق معناه ابتعاد زعيم الثغر مبكرا عن المنافسه .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بناي الاتحاد السكندري لمواجهة النادي الأهلي يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر بدلا من11 يناير بعد تقديم المباراة من قبل اللجنة الثلاثية.
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