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فن

عمرو دياب يصالح بهاء الدين محمد بعد أزمة "قال فاكرينك"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:42 م
عمرو دياب وبهاء الدين
عمرو دياب وبهاء الدين محمد
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محمد نحلة
صالح الهضبة عمرو دياب، الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وذلك من خلال أغنية "بتهزر" التى طرحها عمرو ضمن البومه الجديد "يا انا يا لأ"، بعد الازمة الاخيرة بسبب أغنية "قال فاكرينك". 

وكان الهضبة أعلن عودة التعاون مع بهاء، بـ"قال فاكرينك" وأكد انه سيقدمها في ألبومه "كل حياتي"، ولكنه استبعدها للمرة الثانية، دون إبداء أسباب، ليثير هذا الأمر غضب "الشاعر".

وتطورت الازمة بينهما بسبب حفلة الهضبة بجامعة مصر الدولية، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لعمرو، وهو يهاجم أحد حضور حفله، بعدما ألح عليه الأخير في طلب غناء "قال فاكرينك"، التي اعتاد عمرو غناءها في حفلاته.

وقال دياب لطالب الأغنية، "والله ما هقولها، أنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها، أنت هتمشيني على مزاجك، مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي". 

ورد بهاء الدين محمد، على الفيديو المنتشر معلقا "فى حد يعمل كده؟! الأغنية دى مابقيتش أغنيتى ولا أغنيتك! دي أغنية الجماهير! أول مره أشوف حد بيحارب نجاح أغنية له! معلش.. الحقيقة مرة.. ولسه".

وصالح عمرو دياب الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بعد تعاونهما سويا فى أغنية "بتهزر" التى تم طرحها ضمن البومه الجديد "يا انا يا لأ".  
عمرو دياب يصالح بهاء الدين محمد بعد أزمة "قال فاكرينك"
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