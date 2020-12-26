الاعتلال العصبي المحيطي.. الوخز فى الجزء المصاب أبرز أعراضه

يعد الاعتلال العصبي المحيطي من المشكلات الصحية التى تنتشر بيننا بشكل ملحوظ وبالرغم من ذلك لانعرف الكثير عنها بل بعضنا لايعرفها من الاساس.





و تختلف اعراض الاعتلال العصبي المحيطي حسب نوعه ومن المعروف ان التأخر فى علاج مشاكل الأعصاب يجعل التخلص من المرض اصعب.





نعرض لكم فى التقرير التالى انواع اعتلال الاعصاب المحيطية واعراض كل منها لتتمكن من اكتشافها بسرعة ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhs"





أنواع اعتلال الأعصاب المحيطية الرئيسية:





اعتلال الأعصاب الحسية : تلف الأعصاب التي تنقل رسائل اللمس ودرجة الحرارة والألم والأحاسيس الأخرى إلى الدماغ

اعتلال الأعصاب الحركية: تلف الأعصاب التي تتحكم في الحركة

الاعتلال العصبي اللاإرادي: تلف الأعصاب التي تتحكم في العمليات الجسدية اللاإرادية ، مثل الهضم ووظيفة المثانة والتحكم في ضغط الدم

اعتلال العصب الأحادي: تلف عصب واحد خارج الجهاز العصبي المركزي

في كثير من الحالات ، قد يكون لدى الشخص المصاب باعتلال الأعصاب المحيطية أكثر من نوع واحد من هذه الأنواع من الاعتلال العصبي المحيطي في نفس الوقت و مزيج من الاعتلال العصبي الحسي والحركي شائع .





اعتلال الأعصاب الحسية

يمكن أن تشمل أعراض الاعتلال العصبي الحسي ما يلي:

الشعور كأنه يوجد وخز بالإبر في الجزء المصاب من الجسم

خدر وقدرة أقل على الشعور بالألم أو تغيرات في درجة الحرارة ، خاصة في قدميك

حرق أو ألم حاد ، عادة في القدمين

الشعور بالألم من شيء لا يجب أن يكون مؤلمًا على الإطلاق ، مثل لمسة خفيفة جدًا

فقدان التوازن أو التنسيق الناجم عن ضعف القدرة على معرفة وضعية القدمين أو اليدين





اعتلال الأعصاب الحركية

يمكن أن تشمل أعراض الاعتلال العصبي الحركي ما يلي:

الوخز وتشنجات العضلات

ضعف العضلات أو الشلل الذي يصيب عضلة واحدة أو أكثر

ترقق (هزال) العضلات

صعوبة في رفع الجزء الأمامي من قدمك وأصابع قدمك ، خاصة عند المشي (تدلي القدم)





الاعتلال العصبي اللاإرادي

يمكن أن تشمل أعراض الاعتلال العصبي اللاإرادي ما يلي:





الإمساك أو الإسهال ، خاصة في الليل

الشعور بالغثيان والانتفاخ والتجشؤ

انخفاض ضغط الدم ، مما قد يجعلك تشعر بالإغماء أو الدوار عند الوقوف

سرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

التعرق المفرط أو قلة التعرق

مشاكل في الوظيفة الجنسية ، مثل ضعف الانتصاب عند الرجال

صعوبة إفراغ المثانة من البول

فقدان السيطرة على الأمعاء

اعتلال العصب الأحادي

اعتمادًا على العصب المحدد المصاب ، يمكن أن تشمل أعراض اعتلال العصب الأحادي ما يلي:





تغير في الإحساس أو ضعف في الأصابع

ازدواج الرؤية أو مشاكل أخرى في تركيز عينيك ، مع ألم العين أحيانًا

ضعف جانب واحد من وجهك (شلل الوجه النصفي).

ألم في القدم أو الساق ، ضعف أو إحساس متغير

النوع الأكثر شيوعًا من اعتلال العصب الأحادي هو متلازمة النفق الرسغي . النفق الرسغي هو نفق صغير في معصمك.



