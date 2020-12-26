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أخبار العالم

الكشف عن موعد انتهاء صلاحية لقاح كورونا في الكويت

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:50 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشفت مصادر داخل وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن موعد انتهاء صلاحية لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل الكويت، وذلك تزامنًا مع إعلان انطلاق حملة التطعيم رسميًا بدءًا من يوم غد.

وقالت مصادر داخل الصحة الكويتية لصحيفة "القبس" الكويتية، إن صلاحية كمية لقاحات فايزر المتوافرة في الكويت حاليا تنتهي حتى ابريل المقبل، موضحة أنها تحفظ بدرجات حرارة بين 60 الى 80 درجة تحت الصفر.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم صرف تلك اللقاحات خلال فترة وجيزة، وذلك قياسا باعداد الراغبين في تلقي اللقاح، والمتزايدة تدريجيا، ومن سيتم التواصل معهم عن طريق القائمين على حملة التطعيم.

ودشن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أمس، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مركز الكويت للتطعيم بمعرض الكويت الدولي، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح عدم اكتشاف أي سلالات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن في الكويت، وسط مخاوف عالمية من انتشارها بعد ظهورها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الكويتي للصحفيين عقب تدشين حملة التطعيم: "إن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن سلالات جديدة، لم تصلنا من الجهات الرسمية بشكل واضح، حول ماهية الفيروس، أو الجين الخاص به، حتى يتم التعامل معه".

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