إخصائي أمراض صدرية بباريس يكشف تطورات حالة مصاب السلالة الجديدة من كورونا

كشف الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية في باريس، الوضع الصحي في مستشفيات فرنسا خاصة بعد ظهور أول حالة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.





وأضاف "أشقر" خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي"، أن الوضع الصحي في مستشفيات فرنسا لا يزال على حاله على الرغم من أن حالات الإصابات في العناية الفائقة خفت بصورة كبيرة.





ونوه إلى أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع وهذا نفسه ما حدث في المرحلة الأولى للفيروس.





وأشار إلى أن الحالة المصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا هو لشخص كان عائدًا من انجلترا ولم تظهر عليه أية أعراض، لافتا إلى أنه في العزل المنزلي حاليًا والسلطات الصحية تراقب حالته وكل أفراد عائلته ومن اتصل به.