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محافظات

وفاة ممرضة بمركز بسيون متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم وفاة "امونه هنيدي" فنية تمريض بمستشفي بسيون المركزي ، داخل العزل الصحى بالمستشفي إثر إصابتها بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

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في نفس السياق ذاته نعت نقابة التمريض  فى بيان  لها الراحله داعية أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

كانت فنية التمريض المتوفاة، قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقله للعزل الصحى داخل مستشفى بسيون العام، إلي أن وافتها المنية.
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