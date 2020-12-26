وفاة ممرضة بمركز بسيون متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم وفاة "امونه هنيدي" فنية تمريض بمستشفي بسيون المركزي ، داخل العزل الصحى بالمستشفي إثر إصابتها بفيروس كورونا ، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.





في نفس السياق ذاته نعت نقابة التمريض فى بيان لها الراحله داعية أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.



