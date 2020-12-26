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رياضة

رونالدو يتصدر.. محمد صلاح ضمن قائمة أفضل الصفقات في تاريخ البريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:06 م
محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو
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مجدي سلامة

اختارت شبكة "سكاي سبورت" العالمية ، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل صفقة في تاريخ "البريميرليج"، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وتفوق رونالدو على أساطير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مثل الفرنسي إريك كانتونا، والإيرلندي روي كين، وفرانك لامبارد، وواين روني، ويعتبر دافيد سيلفا اللاعب الإسباني الوحيد الذي يتواجد في القائمة محتلا المركز الـ 16، بعد توقيعه لنادي مانشستر سيتي.

وتوج رونالدو مع "الشياطين الحمر" خلال الفترة ما بين عامي (2003 و2009) بثلاثة ألقاب في "البريمير ليج" ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ومثله في بطولة كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي مرتين في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

واحتل الدولي المصري، محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ، المركز 11 في قائمة أفضل صفقات "البريميرليج" وفقا لشبكة سكاي سبورت، متفوقا على النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد، وشغل المركز 18، يتبعه الأرجنتيني سيرخيو أخويرو هداف مانشستر سيتي، في المرتبة الـ 19.


وجاءت قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ "البريميرليج" كالتالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

2- الفرنسي تيري هنري - أرسنال

3- الفرنسي إريك كانتونا - مانشستر يونايتد

4- الإنجليزي فرانك لامبارد - تشيلسي

5- الإيرلندي روي كين - مانشستر يونايتد

6- الإيفواري ديديه دروجبا - تشيلسي

7- الإنجليزي سول كامبل - أرسنال

8- الإنجليزي واين روني - مانشستر يونايتد

9- البلجيكي فيسنتي كومباني - مانشستر سيتي

10- الإنجليزي آلان شيرار - نيوكاسل يونايتد

11- المصري محمد صلاح - ليفربول

12- الفرنسي نجولو كانتي - تشيلسي

13- الهولندي دينيس بيركامب - أرسنال

14- الهولندي فيرجيل فان دايك - ليفربول

15- الإيطالي جيانفرانكو زولا - تشيلسي

16- الإسباني دافيد سيلفا - مانشستر سيتي

17- الفرنسي باتريك فييرا - أرسنال

18- البلجيكي إيدين هازارد - تشيلسي

19- الأرجنتيني سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

20- التشيكي بيتر تشيك - تشيلسي.

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