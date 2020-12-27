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أخبار العالم

سلالة كورونا البريطانية تضرب دولة جديدة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو بكندا، أن ظهور حالتين مؤكدتين لمتغير فيروس كورونا الجديد تم اكتشافهما لأول مرة في المملكة المتحدة. 

وبحسب "رويترز"، يقول العلماء إن المتغير قابل للانتقال بنسبة 40٪ -70٪ أكثر من السلالة الأصلية. وتقول عدة دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وإيطاليا وهولندا ، إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة.

جاءت الحالات الكندية، التي تم تحديدها في زوجين في جنوب أونتاريو ليس لهما تاريخ سفر معروف أو تعرض أو اتصال عالي الخطورة، بينما دخلت المقاطعة في حالة إغلاق، السبت.

وقالت الدكتورة باربارا يافي ، كبيرة المسؤولين الطبيين في أونتاريو ، في بيان: "هذا يعزز حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في اتباع جميع نصائح الصحة العامة ، بما في ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة التي تبدأ اليوم".

أبلغت أونتاريو عن 4301 حالة جديدة خلال اليومين الماضيين يوم السبت، حيث شهدت المقاطعة أكثر من 2000 حالة يوميًا لمدة 12 يومًا متتاليًا.

في الأسبوع الماضي، مددت كندا حظرًا على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا إلى 6 يناير، ووسعت إجراءات الفحص والمراقبة المعززة للمسافرين الوافدين من جنوب إفريقيا ، مشيرة إلى ظهور النوع الأكثر عدوى.

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