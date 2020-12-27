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طريقة عمل مولتن كيك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر  صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة عمل المولتن كيك .

مقادير مولتن كيك البسيط:

    2 بيضة.

    ⅛ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

    3 ملعقة كبيرة سكر.

    2 صفار بيض.

    3 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

    2 ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

    100 جرام شيكولاتة داكنة.

    2 ملعقة زبدة بحرارة الغرفة.

    4 ملعقة صغيرة كاكاو.

طريقة التحضير:

نجهز وعاء عميقا ونضع فيه البيض مع الصفار أيضا والسكر ونخففهم جيدا بالمضرب اليدوي، حتى نحصل على اللون الأصفر الفاتح ويزداد في الحجم بعض الشئ ويكثف.

ثم نضع الشيكولاتة الداكنة مع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في وعاء متوسط ونضعهم داخل الميكروويف لمدة 30 ثانية ثم تخرج تقلب إن لم تذوب تدخل مرة ثانية لمدة 30 ثانية وتخرج للتأكد من الذوبان تماما.

ثم نجهز طبق بلاستيك عميق ونقوم بنخل الدقيق مع الكاكاو ثم نضعهم بشكل تدريجي مع الخليط الأول حتى يختلطوا نضيف لهم الفانيليا.

تغلف الخليط بكيس بلاستيك ويوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

نحضر قوالب الفرن الخاصة بالمولتن كيك وتدهن بالزبدة السائلة ثم نسكب فيها الخليط.

ثم نجهز صينية فرن ذات سور مرتفع ونضع فيها كمية من الماء الساخن ونضع داخل الماء القوالب.

تدخل الصينية في الفرن لمدة 28:25 دقيقة على درجة حرارة 210 ثم تخرج وتترك لتبرد قبل تناولها لمدة 15 دقيقة.

تقدم مع الايس كريم أو تزين بقطع الفواكه.
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