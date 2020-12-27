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رياضة

مسحة كورونا جديدة لمنتخب الشباب.. غدا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسر ي غازي
يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة غدا الإثنين المقبل تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

يأتي ذلك بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.

وعاد منتخب الشباب من تونس الأسبوع الماضى بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.

حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا، على أن تقام النسخة المقبلة في عام 2023 بنفس البلدين إندونيسيا وبيرو على التوالى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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