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رياضة

بعد تعافيه من كورونا .. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن موسيمانى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى


زف الإعلامى بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى موسيمانى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .

وأضاف : " من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا " .

وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس .

وعلى الجانب الأخر ، أكد الإعلامى أحمد شوبير  شعوره بحالة الرعب جراء الإصابة من فيروس كورونا فى الأيام الأخيرة بعد الانتشار الواسع للفيروس .

وأوضح : " أول مرة من بداية أزمة كورونا أحس أنى عايش فى حالة رعب منها، أغلب اللى حواليا من صحابى وأهلى أصيبوا بالفيروس اللعين" .

وأضاف : "  يجب على كل فرد أن يحافظ على نفسه وعلى أهل بيته، لما بخرج لأى مكان بحس أنى هرجع بيها".

ويضيف شوبير: "ألف سلامة على زمايلى فى أون سبورت سيف زاهر وعمرو الدسوقى وعلى كل مصابى كورونا، بس فى نفس الوقت مضايق من السوشيال ميديا هتجننى بجد، قالوا شوبير عنده كورونا مرة ومرة ثانية قالوا عمل حادثة خطيرة وفى المستشفى وطلعت بنفسى على الشاشة كدبت ومع ذلك استمرت الشائعة".

 

 

 

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