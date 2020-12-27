بعد تبرع والدتها لها بكبدها.. وفاة الطفله ليلى بنت المنوفية

أصيب كثيرون بالصدمة بعدما أعلن معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، عن وفاة الطفلة ليلى شريف صاحبة الـ 4 سنوات، والتي تبرعت لها والدتها بجزء من كبدها.





كانت مشاعر التعاطف أصابت الجميع وكثفوا الدعاء لنجاة طفلة المنوفية بنت مركز منوف صاحبة الأربع سنوات، وذلك بعد تبرع والدتها لها بجزء من الكبد.





واستمرت العملية لمدة ١٢ ساعة من أجل نقل فص من الكبد للطفله ليلي في عملية معقدة أعقبها حجز الطفلة بالعناية المركزة لسوء حالتها.





وتدهورت حالة الطفل وقلت نسبة الأكسجين مما تسبب في وفاة الطفلة وسط حزن الجميع والعاملين بالمعهد.





وقال الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، إن الجراحة كانت صعبة جدا نظرا لحالة الطفلة المصابة بفشل كبدى نتيجة لضمور فى القنوات المرارية مع وجود التواءات خلقية بالأمعاء والقولون وعدم وجود الوريد السفلى خلف الكبد.





وأضاف، أن والدتها السيدة ولاء جلال تبرعت لها بالفص الأيسر من الكبد، وتم وضع الطفلة بغرفة عزل زراعة الكبد بالعناية المركزة ويتم متابعة الحالة.





وقاد فريق الجراحة الدكتور إبراهيم عبد القادر رئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ومدير وحدة زراعة الكبد وعاونه فريق جراحى كفء ضم الدكاترة: هاني عبد المجيد، اسامة حجازي، حازم زكريا، اسلام ايوب، محمد بلابل، يحيي فايد، محمود مقشط، احمد سلام، محمد شرشر، سامي سامح، الدكتورة نرمين العدوي رئيس قسم طب الكبد في الأطفال، وقاد فريق التخدير الدكتور عصام عبد الفتاح، ميس نجلاء البمبي رئيس فريق التمريض بالعمليات.





وكان شريف خيرى والد الطفلة ليلى صاحبة الأربع سنوات طالب بالدعاء لأبنته التي تجرى لها عملية زراعة كبد من والدتها، وهو ما أدى إلى سيل من ال دعوات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأن ينجي الله ولاء وطفلتها ليلي أثناء إجراء عملية زراعة كبد.





ولاء صاحبة الـ ٣٠ عاما خضعت لعملية استئصال جزء من كبدها لتزرعه في جسد طفلتها التي تبلغ من العمر ٤ سنوات لتعود إليها الحياة مرة أخرى.





ليلى طفلة ولدت بعيب خلقي في الكبد حيث ولدت بتليف في الكبد أدى إلى تدخل جراحي في عمر الـ 6 أشهر حيث طاف والديها الأطباء ليخبرهم أنها بحاجة إلى زراعة كبد.





لم تتأخر الأم الشابة في أن تزرع جزءا من كبدها بجسد طفلتها التي انتظرتها كثيرا لتمد إليها الحياة مرة أخرى وسط دعوات بأن ينجيهم الله.





ولم تتردد الأم يوما حتي قامت بإجراء كافه التحاليل للتبرع لنجلتها بجزء من كبدها لتأتي النتيجة متوافقة مع الطفلة وتبدأ الأم الإجراءات لإجراء العملية.





وحدد الأطباء ميعاد العملية يوم الأحد 20 ديسمبر بمعهد الكبد القومي لتنطلق الدعوات بالتبرع بالدم فانطلق وسارع العشرات من أبناء محافظة المنوفيه للتبرع ليمتلئ رصيد العملية ويزيد عما طالبوا به.





وقال شريف خيرى والد الطفلة، إنه منذ ولادة طفلته ليلي وهما يتابعون مع الأطباء، حيث تم تحديد العملية لها وهي في عمر ال 6 شهور وكان يتم متابعتها بشكل دقيق مع أطباء المعهد.





وأضاف، أنه مع بلوغ الطفلة ليلي الأربع سنوات قرر الأطباء إجراء العملية لأنه الوقت المناسب، موضحا أنهم دعوا الجميع للتبرع بالدم خوفا من أن يحتاجون إليه وقت العملية وبالفعل تواصل الكثير حتى وصل عدد أكياس الدم إلى 100 كيس.





ودعا والد الطفلة ليلي الجميع بالدعاء لزوجته ونجلته حيث أن العملية دقيقة وتستغرق ساعات طويلة.