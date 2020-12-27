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أخبار العالم

عقب اكتمال أعضاء المكتب.. جلسة جديدة لـ مجلس الأمة الكويتي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:28 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
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شيماء مصطفى
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، اكتمال أعضاء مكتب المجلس، بعد انتخاب أو تزكية رؤساء اللجان التشريعية والمالية والأولويات.


ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أكد الغانم أنه سيوجه الدعوة لاجتماع المكتب غدًا الاثنين، على أن يتم عقبه توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول. 


وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، أدى الاثنين الماضي، اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة، وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.


جدير بالذكر أنه قبل ذلك أدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة.
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