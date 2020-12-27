عقب اكتمال أعضاء المكتب.. جلسة جديدة لـ مجلس الأمة الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، اكتمال أعضاء مكتب المجلس، بعد انتخاب أو تزكية رؤساء اللجان التشريعية والمالية والأولويات.











ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أكد الغانم أنه سيوجه الدعوة لاجتماع المكتب غدًا الاثنين، على أن يتم عقبه توزيع الجدول الزمني لجلسات دور الانعقاد الأول.









وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، أدى الاثنين الماضي، اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة، وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.





