أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته الصباحية اليوم الأحد إستعدادا للقاء الإسماعيلى بالجولة الخامسة للدورى الممتاز الثلاثاء 29 ديسمبر تحت قيادة الكابتن سامى الشيشينى المدير الفنى والجهاز المعاون .





وركز الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء الفردية والجماعية التى ظهرت على أداء الفريق خلال مباراتى المصرى والجونة ،واللتين خسر فريق أسوان نقاطهما بالجولتين الماضيين .





وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة الحرص على تحسين الصورة والأداء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى والعمل على تطوير الأداء الهجومى للفريق وخلق فرص للمهاجمين للتهديف وإستغلال أنصاف الفرص لإحراز أهداف .





وأدى حراس المرمى طلعت الجبلاوى وخالد وليد وعمر رضوان تدريباتهم تحت قيادة كابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى.





ويفتقد أسوان خلال المباراة القادمة جهود كل من اللاعب المدافع محمد جابر لحصوله على بطاقة حمراء أمام الجونة واللاعب محمود صلاح لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراة المصرى.



