شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

تعمل شركة جيب الامريكية لصناعة السيارات على سيارتها الجديدة جيب جراند شيروكي موديل 2022 منذ فترة ، لكن ها هى تشاهد من قبل العدسات التجسسية للمصورين .





وظهرت لاول مرة جيب جراند شيروكي موديل 2022 الجديدة كليًا ذات الثلاثة صفوف من المقاعد بتمويهات أقل من أي وقت مضى، واستطاع خبراء السيارات الكشف عن العديد من المعلومات عنها.





وحصلت الشكل الخارجى للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 الجديدة على مصابيح أمامية أرفع قليلًا من الماضى ، وايضا اتضح من الصور التجسسية ان لها شبك أمامي بسبع فتحات تهوية .





بالاضافة الى مجموعة من الجنوط السوداء الصغيرة نسبيًا ملفوفة بإطارات عالية الأداء ملائمة لجميع التضاريس ومصابيح خلفية ليد أنحف، وأنابيب عادم جديدة ، كما ستُصبح قاعدة العجلات المستخدمة في جراند شيروكي ثلاثية الصفوف التي تظهر في الصورة، أطول من قاعدة العجلات في النسخ ذات الصفين.





اما عن التحسينات الداخلية الكبيرة للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 الجديدة ، سيتم استخدام نظام ترفيهي كبير، وأجهزة قياس رقمية، ومقبض ناقل حركة دوار، والاستعانة بمواد جديدة فاخرة .





ومن المُتوقع أن يحصل الإصدار الأساسي للسيارة قوته من محرك بندستار 3.6 لتر V6 من فيات كرايسلر، في حين ستستخدم نسخ SRT عالية الأداء محرك V8 بتنفس طبيعي، ومن المحتمل ان يوجد إصدار هيلكات فائق الشحن، وكذلك نسخة هجينة بالقابس.





واكدت شركة جيب ان الكشف عن جراند شيروكي موديل 2022 سيكون فى بدايات عام 2021 كموديل 2022 ، لكن لم تعلن حتى الان عن سعرها الرسمى .