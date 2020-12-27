ماني يتقدم لـ ليفربول أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

تقدم السنغالي ساديو ماني لفريقه ليفربول بهدف في شباك وست بروميتش ألبيون في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.





أحرز ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة رئعة من زميله جويل ماتيب، ليضع الكرة في شباك وست بروميتش.





وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمباراة وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.





ويدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي وست بروميتش في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 7 نقاط.





ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع: أندرو روبرتسون - ماتيب - فابينهو - ألكسندر آرنولد





خط الوسط: جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - جونز





خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني



