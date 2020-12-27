مجلس الوزراء يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم الأحد، من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تتناسب مع الوضع الحالي، خصوصا وأن الموجة الثانية أسرع انتشارًا وشملت فئات جديدة مثل الأطفال والشباب.





وعن إقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد سعد أنه لن يكون هناك أزمة حال استثناء اتحاد الكرة من قرار حظر إقامة الجمعيات العمومية والانتخابات للاتحادات والأندية.





وأوضح ان اجتماع اليوم لم يتطرق للأمر، ومن الوارد أن يكون تم التطرق له في سياق آخر بين رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى انه لن تكون هناك أزمة خاصة و أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عددها قليل ولا تقارن بالأندية.





وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات الجديدة هدفها إعادة الانضباط للشارع المصري، ورغم أن مبلغ غرامة عدم ارتداء الكمامات 50 جنيهًا فقط، لكن تحصيلها بصورة فورية أفضل من مبلغ أكبر بإجراءات طويلة.