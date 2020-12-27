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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: 5900 جنيه سعر حقنة ابنة خيرت الشاطر كل أسبوعين داخل السجن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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أماني نوار
اكد دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن زيارة سجن القناطر اليوم تمت بناءا على طلب من وزارة الداخلية بوجود بعض النشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الصحفيين ، والشيخ علي جمعة .

وقال الدكتور صلاح سلام في تصريح لـ "صدى البلد " أنه تم زيارة  دور العبادة للمسلمات ، المسيحيات ، بالإضافة إلى أماكن التثقيف، ودار الحضانية التي تم تخصيصها للنزيلات أثناء زيارة الامهات المحبوسات لأطفالهم ،  ومتنزه صغير للقاء الامهات مع أطفالهم .

وأكد صلاح سلام أنه قام بالإطلاع على تقرير ابنة خيرت الشاطر ، وهدى عبد المنعم والسبب انه ما أثير قبل ذلك على بعض المواقع التابعة للإخوان عن تدهور حالتهن الصحية ، موضحا أن  أبنة خيرت الشاطر  كانت تعاني قبل ذلك من مشاكل في الدم وانيميا وتشرف  عليها الآن دكتورة كبير في أمراض الدم ، كما ان حالتها تحسنت كثيرا

واوضح صلاح سلام ان سعر الحقنة الواحدة التي تأخذها ابنة خيرت الشاطر ثمنها يقدر 5900 جنيه كل أسبوعين تقريبا

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