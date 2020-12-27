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هذا الوباء ليس الأخير.. الصحة العالمية: يجب الاستعداد للأسوأ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى رأفت

قال الدكتور أمجد الخولي ، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية ، إن الكل يعلم أن جائحة كوفيد 19 ليست الجائحة الأخير ، مشيرًا إلى انه سبقها جائحة أُخرى في عام 2009 ، وهي جائحة الأنفلونزا .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " منصات " المُذاع على فضائية " إسكاي نيوز العربية " ،  سبق جائحة كورونا ، العديد من الجائحات ، وبالتالي من المتوقع دائمًا حدوث جائحة جديدة بعدها.


وأوضح  أنهةمن الطبيعي أن تتطور الفيروسات، وتشهد تحورات سريعة ، مشيرًا إلى أنه يوجد جزء كبير من هذه الفيروسات يستهدف في المقام الأول إصابة الحيوانات ، ولكن بتطورها ، تحدث بعض الطفرات ، لتنتقل من الحيوانات إلى الإنسان ، وبالتالي تتمكن من أن تنتقل من إنسان إلى إنسان ، وبذلك تتكون الجائحة .


وأكد " الخولي " ، أن السلالة الجديدة هي مجرد تحور بسيط لفيروس كورونا ، وبالتالي فإنه ليس من المتوقع أن يتسبب في حدوث جائحة أُخرى ، ولكن قد يؤثر سلبًا في انتشار الجائحة الحالية ، إذا لم تتخذ المزيد من الاجراءات .

وأوضح أن يجب تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كبير وأكثر دقة مما يتم الآن ن مشيرًا إلى ان الكل يعلم أن الجائحات ستحدث ، وستستمر في الحدوث ، ولكن علينا الاستعداد ، والاستمرار في الاستعداد لمواجهة أي وباء .


وأشار  إلى أنه من الصعوبة توقع وتنبًا حجم الجائحة ، مشيرًا إلى أن في عام 2009 ، كان من المتوقع أن ستكون الجائحة شديدة ، ولكن مقارنةً بجائحة كورونا ، فكانت جائحة الأنفلونزا بسيطة للغاية ، حيث كانت عدد الإصابات والوفيات أقل بكثير مما نشهده الآن في الجائحة الحالية .

معقبًا : " على أية حال ، لابد من الاستعداد للأسوأ " .

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