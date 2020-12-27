هادئ ولا عصبى.. تعرف على طبيعة أهل البيت من ألوان الستائر والسجاد ووضعية المرآة.. فيديو

قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة علم الطاقة ،إن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا يجعل المناعة ضعيفة وعرضة للعديد من الأمراض ويعطى طاقة سلبية شديدة.





أضافت سها عبيد ، خلال لقائها على قناة الحياة، لابد من الالتزمات بالإجراءات الإحترازية ولكن الاستمر بالتفكير فى الجانب الإيجابى وعيش الحياة بإشراقة قوية وتفاءل الخير دائما والاستماع للأغانى الإيجابية .





أشارت سها عبيد ،أن هناك علامات فى البيوت تسبب مشاكل أسرية فمن الأخطاء الشائعة هو ربط اللون الأزرق بغرفة الأولاد لأن اللون الأزرق مرتبط بالبحر واضطراباته فيجعل الولد يتحلى بفرط الحركة،مضيفة أن المرايات على حسب مكان وجودها فى البيت ولابد من التعرف من مصدرها هل حديثة أم قديمة لأن قديما كان الاعتقاد بأن المرايات ليدها ذاكرة تخزن الأشياء وتعكسها.





تابعت سها عبيد ، الألوان الهادية فى البيت تعطى معنويات مرتفعة لأفراد الأسرة وأن التفاصيل الكثيرة فى الستائر والسجاد وهذا يحدث ضجيج بصرى ، مضيفة أنه يوجد فى بيت مسارات للطاقة السلبية مثل النوم أمام حمام أو شباك أو وجود كراكيب فى مكان وعدم دخول الشمس للبيت وجود ألوان قاطمة وصور عميقة على الحوائط.