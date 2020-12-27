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أخبار البلد

30 يناير.. رئاسة الوزراء توافق على إجراء انتخابات اتحاد الكرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تمانع مطلقا في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها يوم 30 يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددا على أن إجراء انتخابات الجبلاية لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة وأن عدد أعضاء عمومية اتحاد الكرة 96 ناديا فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى أن وضع اتحاد الكرة وجمعيته العمومية يختلف تمام الاختلاف عن الجمعيات العمومية للأندية، خاصة وأن الأخيرة يشارك بها الآلاف ولكن بالنسبة للاتحاد فالأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق طالما العدد لن يتجاوز مائة فرد أو حتى مئتان ووفق إجراءات احترازية مشددة سيتم تنفيذها خلال العملية الانتخابية.

وأضاف أن الحكومة ترغب في التوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير لن يكون مخالفا لقرارات الحكومة بمنع الجمعيات العمومية طالما سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كما أن القانون والدستور المصري يتوافق مع المنظمات والمواثيق الدولية.

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