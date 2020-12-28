حصاد 2020.. تعرف على أهم ما قدمته شركة "جوجل" على مدار العام

كان عام 2020، مليئا بالأحداث بالنسبة لشركة " جوجل "، حيث أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن العديد من الأجهزة، إلى جانب بعض الميزات المفيدة التي حصلت عليها تطبيقاتها وخدماتها الشهيرة حوال العالم.





نستعرض إليك فيما يلي أفضل ما قدمته شركة "جوجل" الأمريكية خلال عام 2020





- نظام التشغيل أندرويد 11:





تعلن شركة "جوجل" كل عام عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد،، وعلى عكس كل عام تأخرت الشركة الأمريكية عن إطلاق نظامها التشغيلي الجديد بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت رسميا في شهر سبتمبر الماضي، عن الإصدار المستقر من أندرويد 11 بعد طرح عدة نسخ تجريبية على مدار العام، ومن بين أهم المزايا التي يجلبها نظام التشغيل الأحدث من "جوجل" لهواتف أندرويد، ميزة فقاعات الدردشة Bubbles، وميزة مدمجة لتسجيل الشاشة بصوت، وعناصر التحكم بالمنزل الذكي، وميزة الخصوصية الإذن لمرة واحدة One-time permission، وإعادة التعيين التلقائي للأذونات Auto-Reset permissions.









- أهم الأدوات الخاصة بفيروس كورونا:





كونها شركة رائدة على مستوي العالم، قامت "جوجل" الأميريكية بالمساعدة في موجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت العديد من الأدوات التي تقد النصائح للأشخاص للبقاء آمنين، من بينها موقع ويب يقدم معلومات صحية، ونصائح السلامة والوقاية محدثة باستمرار، وتوفير المعلومات الموثوقة في جميع خدماتها على الإنترنت، إلى جانب مكافحة المعلومات المضللة.





- هواتف Pixel 2020:





أطلقت شركة "جوجل" العديد من هواتف بيكسل الذكية خلال عام 2020، من بينها Pixel 4A و 5g Pixel 4a وهاتفها الرائد Pixel 5.





- سماعات Pixel Buds:





طرحت شركة "جوجل" سماعات الأذن اللاسلكية التابعة لها Pixel Buds، خلال عام 2020، وهي تتقدم العديد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب تصميم أنيق يناسب مع شكل الأذن.





- ميزات خرائط جوجل:





حصلت "خرائط جوجل" على العديد من التحديثات خلال عام 2020، من بينها ميزة القيادة المساعد Assistant driving، والتي تساعدك إنجاز المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيق الملاحة العالمي، وميزة التراسل والتي تساعد الشركات على دمج الرسائل التجارية مباشرة في نشاطها في خرائط جوجل، ميزة خلاصة المجتمع Community Feed، وهي مصممة لتسهيل الوصول إلى أحدث التطورات في مدينتك.





- ميزات Google Photos:





حصل تطبيق الصور من جوجل على النصيب الأكبر من التحديثات خلال عام 2020، من بينها تصميم جديد كليا لسهول العثور على الصور ومقاطع الفيديو القديمة، إلى جانب بعض ميزات التعلم الآلى لتقديم اقتراحات ذكية وتعديلات دقيقة، إلى جانب ميزة الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد والتي أطلقتها خلال الشهر الجاري، والتي يمكنك إنشاء صورا ثلاثية الأبعاد بواسطة تقنيات التعلم الآلى.