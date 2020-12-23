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تكنولوجيا

باستخدام كاميرا الهاتف.. كيف يمكنك تجربة مستحضرات التجميل عبر ميزة جوجل الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:05 م
ميزة جوجل الجديدة
ميزة جوجل الجديدة
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شيماء عبد المنعم
يمكنك الآن افتراضياً "تجربة" منتجات التجميل مجانا وانتي بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب مراكز التسوق، حيث أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، أداة احترافية جديدة تستخدم الواقع المعزز وكاميرا الصور الشخصية بهاتفك الذكي لتجربة أدوات المكياج قبل شرائها.

وبحسب ما ذكره موقع "lifehacker"، تأتي ميزة "جوجل" الجديدة ضمن منصة التسوق Google Shopping، مع دعم للعديد من منتجات مستحضرات التجميل المختارة عند إطلاقها لأفضل العلامات التجارية العالمية من بينها Black Opal و Charlotte Tilbury و Estée Lauder و L’Oréal و MAC Cosmetics، مما يسمح للسيدات بتجربة المنتجات على أنفسهن باستخدام كاميرا الهاتف، وتخطط الشركة الأمريكية لإضافة المزيد من الشركات قريباً.

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وتهدف ميزة "جوجل" الجديدة، لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والتي شهدت نموا كبيرا خلال العام الجاري، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد وفرض حالات الإغلاق لوقف انتشار الفيروس التاجي، حيث تواجه بعض النساء مشكلة كبيرة عند شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت دون تجربتها وكيفية اختيار المنتج المناسب للون البشرة.

ويمكن تجربة مستحضرات التجميل قبل شرائها عبر الإنترنت باستخدام الواقع المعزز، ومعرفة ما إذا كان  لون أحمر الشفاه، أو ظلال العيون، أو خافي عيوب البشرة، يناسب بشرتك أم لا، ومن خلال محرك بحث جوجل، يمكن للفتيات والسيدات تجربة مستحضرات التجميل على وجههن، مما يسهل عليهن اتخاذ قرار الشراء.

كيفية تجربة مستحضرات التجميل عبر محرك بحث جوجل

الخطوة الأولى: افتحِ تطبيق جوجل هاتفك الأندرويد أو الآيفون.

الخطوة الثانية: ابحثيِ عن منتج من إحدى العلامات التجارية الشهيرة، إذا كان المنتج يدعم ميزة التجربة الافتراضية من جوجل، فستظهر علامة تبويب جديدة "نظرة عامة Overview "، ضمن علامات أعلى صفحة البحث.

الخطوة الثالثة: ستظهر أعلى الشاشة الجديدة مجموعة وجوه لعارضات يمكنكِ التمرير بينها لاختيار لون البشرة الأقرب إلى لون بشرتك، ثم قومي بالتمرير بين ألوان المنتج من القائمة السفلية إذا كان المنتج يأتي بألوان مختلفة.

الخطوة الرابعة: لتجربة المنتج على وجهكِ؛ اضغطيِ على خيار Try it on، الذي يظهر أسفل صور النموذج لتشغيل كاميرا هاتفك، وستظهر قائمة جديدة أسفل الشاشة  لتجربة خيارات ألوان المنتج المختلفة على وجهكِ.
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