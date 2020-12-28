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خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:34 ص
الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف
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إسراء صبري
قال الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه تقدم بالنصيحة إلى زوجين فيما يخص سقوط الطلاق الشفوي، حيث اقتنعا بكلامه وتمت إضافة شرط ألا يقع الطلاق مشافهة، منوها إلى أن وزارة العدل هى من وضعت "الشروط الخاصة" فى وثيقة الزواج. 
 
وردا على تساؤل الإعلامى عمرو أديب، أكد "الجندي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، :"لو الرجل استيقظ وقال لزوجته أنتى طالق، هل يقع الطلاق"، قائلا: "لا يحدث هذا الطلاق طالما اشترط الزوجان هذا"، مشددا على أنه سواء تم كتابة الشرط أم لا فإن الطلاق الشفوى لا يقع.
 
وتابع: من يقول أن هذا الشرط غير شرعي، خطأ فالنبي صلي الله عليه وسلم أول من وضع هذا الشرط، معقبا: الرسول صلي الله عليه وسلم وضه شرط أن لا يتزوج على على ابنته.

وعن تغيير رأيه في الطلاق الشفوى، أكد أن ذلك جاء من الاجتهاد والقراءة والعلم وتغير الحال، وكل الشجاعة أن يكون لديك قدرة على الاجتهاد دون المساس بالثوابت، حيث كان النبى يغير بعض الكلمات والأحكام والتدابير والمصالح.
 
وأكمل: الشرع حلل ان تكون العصمة في أيد الزوجة، معقبا: واقنا أن المرأة هي اللي تطلق الراجل ومنوافقش على أن الطلاق لا يقع إلا تحريريا.

وشدد على أننا لا نحرم من الاجتهاد لأن عندنا أزهر، فالأزهر هو من علمنا الاجتهاد، وإلى الآن الأزهر يوافق على وقوع الطلاق الشفوى ولا يمنعه. 
 
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