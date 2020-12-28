اليوم.. إجراء مسحة كورونا جديدة لمنتخب الشباب

يخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة اليوم، الإثنين تحت اشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.





يأتي ذلك بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.





وعاد منتخب الشباب من تونس الأسبوع الماضى بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.





حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.



