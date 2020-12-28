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تعليم

غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بالقليوبية ..صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:38 ص
غلق وتشميع مراكز
غلق وتشميع مراكز للدروس الخصوصية
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إبراهيم الهوارى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديريتي الأمن والتربية والتعليم حملاتها لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة حيث تمكنت من تشميع وغلق 6 سناتر بمدن الخانكة وطوخ في إطار مواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا، والقضاء على الدروس الخصوصية.


من جانبه قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه فور ورود شكاوى من الأهالي بفتح سنتر للدروس الخصوصية يتم فورً رصد الأماكن وغلقها وتحويل المدرسين بها إلى الجهات المختصة للتحقيق مشددًا على أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة لغلق جميع مراكز الدروس بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد عقد اجتماعا مع رؤساء لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020 بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية.

واستمع الفيومى خلال الاجتماع لأهم المعوقات والمشاكل وآراء الموجهين لحل المشكلات.
كما أكد ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين العمل والهدوء داخل لجان التقدير، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد في الحجرات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل وخارج لجان التقدير.

كما ناقش تحديد عدد الحجرات الخاصة بالتقدير وضرورة توفيرها وتوفير كل الإجراءات الاحترازية بها.
وحذر الفيومى من تناول أي مشروبات أو التدخين داخل لجان التقدير والالتزام بفترة العمل كاملة دون الاستعجال ومراعاة الدقة والأمانة من أجل مصلحة أولادنا الطلبة.

وأكد أن الجميع شركاء معا في القرار والهدف هو إعطاء كل طالب حقه وتقدير مجهوده المبذول طوال النصف الدراسي الأول، قائلا: لا واسطة ولا محسوبية في الامتحانات.

كما اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الجداول الكاملة لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/2021 لمرحلة التعليم العام والفني الثانوي التجاري والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه وذلك عقب تعديل. 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 16 يناير 2021 وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

من ناحية اخرى عقد عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية اجتماعا تنسيقيا مع مديري المراحل التعليمية، والموجهين الأوائل، لمناقشة كيفية عقد امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي.
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