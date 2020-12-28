الإحصاء: 28.8 % انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري لشهر أكتوبر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين المــوافق النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.9 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪.





جاءت أهم المؤشرات مايلى:





الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 13.1 ٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: ( ملابس جاهـزة نسبــة 6.6 ٪، منتجــات البتــرول بنسبة 27.3 ٪، بترول خام بنسبة 34.3 ٪، اسمده بنسبة 16.4 ٪).





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بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 2.1 ٪ ، سجـاد وكليم بنسبة 3.5 ٪ ، اثاث بنسبة 33.5 ٪).





الــــــواردات :

انخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 22.8٪ حــيث بلغـــت 5.1 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها