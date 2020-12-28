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أخبار العالم

الصين تحذر أمريكا وتطالبها بالتوقف عن التدخل في شئونها الداخلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

طالبت بكين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالتوقف عن استغلال قضية هونج كونج للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن واشنطن "تتجاهل الحقائق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، إن تصريحات الولايات المتحدة "تتجاهل الحقائق".

وأشار إلى أن بكين "تعارض بشدة" هذه التصريحات، كما حث الولايات المتحدة على " التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وتأتي هذه التصريحات من الجانب الصيني، بعد أن دعت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم، السلطات الصينية إلى الإفراج الفوري عن 12 شخصا من هونج كونج والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد، والصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".

ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص، من بين 12 شخصا، من هونج كونج أمام القضاء الصيني، بعد احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان

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