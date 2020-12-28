مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم على الصحراوي الشرقي بسوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان إثر تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفي ومصابين.





نتج عن الحادث مصرع “حيدر عبد الحفيظ محمد”٣٠ عامًا، وإصابة كل من “خضري شاذلي احمد إبراهيم” ٣٢ عامًا ويقيم أسوان، مصاب باشتباه كسر بالساقين، “محمد عبد الله عبد الوهاب” ٢٧ عامًا، مصاب باشتباه كسر بالحوض وجرح بالرأس.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.