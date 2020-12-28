ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:39 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

واكد المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت ما تداول حول إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول .

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة  لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير القادم، مُشددةً  على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوي الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقاَ للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية. 

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم الجامعي

الوزراء: امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات في مواعيدها المقررة

جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة في الميدتيرم.. الامتحانات تبدأ الأسبوع المقبل.. وتخفيضات على الكتب وإنترنت مجانا

رغم تخوفات الموجة الثانية من كورونا.. التعليم العالي: لا نية لإلغاء امتحانات الميد تيرم

الطلاب عن اختبارات الميد تيرم : مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

قبل اختبارات الميد تيرم.. الجامعات تستعد بإجراءات احترازية.. والطلاب: مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

بعد تأكد زيادة إصابات كورونا بين الأطفال .. أطعمة لتقوية مناعة طفلك

سيرينو يتنازل عن 650 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي

الحصن والسند.. القوات المسلحة تواجه "الفيروس القاتل" في 2020 .. وتنجح في توفير الأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية للمصريين

شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

لا استثناء .. وزير الرياضة يحسم مصير انتخابات اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور