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أخبار العالم

مع استمرار حملة التطعيم.. الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:02 م
الإمارات تسجل 1027
الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
سجلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 100946 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لشخصيات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 202863 حالة.

كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 660 حالة. 

ورصدت الوزارة شفاء 1253 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 179925 حالة.

وتشهد المراكز المخصصة لتطعيم كورونا لليوم الثاني على التوالي، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين قاموا بالحصول على موعد للتطعيم من قبل هيئة الصحة في دبي ضمن الفئات المحددة للمرحلة الاولى من الحملة.

وتستهدف المرحلة الأولى كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 عاما، إضافة إلى مرضى الأمراض المزمنة وخط الدفاع الأول والعاملين في المناصب الحيوية في الإمارة، وذلك ضمن خطة ممنهجةً تستهدف تطعيم 70% من المواطنين والمقيمين للوصول للوقاية المجتمعية تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.
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