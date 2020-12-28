ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عصابة سرقة المتاجر والعقارات تحت الإنشاء بحدائق القبة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:25 م
ضبط عصابة سرقة المتاجر
ضبط عصابة سرقة المتاجر
Advertisements
كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المتاجر والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "التسلق"،حيث تبين أنهما وراء ارتكاب ٦ وقائع سرقة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها قيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر  ، والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب  " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد ٦ حوادث سرقة بذات الإسلوب ، تم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم" سيئ النية " تاجر خردة .

كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما , وكذا مبلغ مالي ٥ آلاف جنيه من متحصلات حوادثهم وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية 

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة خطف متعلقات المواطنين في شبرا

مباحث القاهرة تكشف 4 وقائع سرقة وضبط المسروقات والجناة في السلام والخليفة والنزهة

باسلوب الخطف.. ضبط عنصرين إجراميين بالبساتين تخصصا في سرقة الموبايلات

حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في البساتين

"مستخدمين دراجة بخارية فى السرقة" .. سقوط عصابة الهواتف المحمولة بالبساتين

سقوط عصابة سرقت معمل تحاليل بمدينة نصر

ترشيحاتنا

هبوط أرضى وانشقاق بشارع رئيسي في طنطا وتغريم مهندس 3 ملايين جنيه.. صور

مع استمرار حملة التطعيم.. الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

تفجير يستهدف حافلة نقل موظفين في العاصمة الأفغانية كابل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

كاجوال ومودرن.. مأذون المشاهير خطف قلوب البنات وحلم المقبلين على الزواج.. فيديو

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور