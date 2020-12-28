ضبط عصابة سرقة المتاجر والعقارات تحت الإنشاء بحدائق القبة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة المتاجر والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "التسلق"،حيث تبين أنهما وراء ارتكاب ٦ وقائع سرقة.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها قيام عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل المتاجر ، والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.





وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد ٦ حوادث سرقة بذات الإسلوب ، تم بإرشادهم ضبط أدوات صناعة الحلويات والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم" سيئ النية " تاجر خردة .





كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما , وكذا مبلغ مالي ٥ آلاف جنيه من متحصلات حوادثهم وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات , واتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيق.



