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رياضة

وفد السفارة الألمانية يطمئن على إقامة وإجراءات تأمين منتخب اليد قبل بطولة العالم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
زار مندوب من السفارة الألمانية بالقاهرة، أحد الفنادق الكبرى القريبة من أهرامات الجيزة، للاطمئنان على إقامة وإجراءات تأمين منتخب ألمانيا صحيا من فيروس كورونا، خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، مصر 2021.

وأبدى المندوب رضاه وإعجابه بالإجراءات المتبعة من الناحية الصحية، ومستوى الإقامة الموفر لخدمة البطولة، حسبما أوضح خالد فتحي نائب مدير البطولة.

ويستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في مصر 2021، حيث يلعب مبارياته بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر.

ويشارك المنتخب الألماني في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وأوروجواي وكاب فيردي.
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