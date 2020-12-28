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فن

بمناسبة رأس السنة والكريسماس.. راندا البحيري تكشف عن موقف طريف تعرضت له مع ابنها فى دبى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:41 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنانة راندا البحيرى عن موقف تعرضت له مع ابنها بسبب الاحتفالات الخاصة برأس السنة والكريسماس وذلك بمناسبة حلول العام الجديد 2021. 

وقالت راندا لـ "صدى البلد": "عادة لا أحب الخروج من المنزل من أجل الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس ولكن من المرات القليلة التى خرجت فيها مع ابنى تعرضنا خلالها لموقف طريف وكان ذلك فى دبى". 

وأضافت راندا: قررنا السفر إلى دبى للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة ولم نحجز بشكل مسبق مكان فى أحد الفنادق الكبرى هناك واعتمدنا على الحضور والحجز بشكل مباشر، لكن فور وصولنا وجدنا جميع الأماكن ممتلئة عن آخرها وكاملة العدد".

وأوضحت أن هذا الموقف دفعنا إلى قضاء يوم جميل فى شوارع دبى لنشاهد الاحتفالات الخاصة بهم واكتشفنا أن هذا أفضل بكثير حيث قضينا وقتا ممتعا أكثر مما كان مخططا له وكان ما يهمنى هو سعادة ابنى.
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