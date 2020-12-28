استشاري حديثي ولادة: كورونا لا تؤذي الأطفال

أكد دكتور أحمد شرابي استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، أن الأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل أي شخص، مشيرا إلى أن كورونا لا تؤذي الأطفال عكس الأنفلونزا .





وأضاف شرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الأطفال حتى سن ١٤ سنة لا يوجد قلق من الإصابة في تلك الأعمار.





وتابع استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام أن الخطورة في الأطفال انهم مصدر للعدوى، ومن الممكن أن ينقلوا المرض لمن حولهم.





وأشار شرابي إلى أن الأطفال المصابين تكون الأعراض الأساسية ما بين الكحة وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن أعراض كورونا تختلف من شخص إلى آخر ومن طفل الى آخر.



