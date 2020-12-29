أسباب خفية لآلام الكتف تعرف عليها

تزداد احتمالية الإصابة بآلام الكتف مع تقدم العمر، وخاصة بعد سن الستين، وذلك لأن الأنسجة الرخوة المحيطة بالكتف تميل إلى التدهور مع تقدم العمر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ، يمكنك علاج آلام الكتف في المنزل، واكتشاف أسباب آلام الكتف لتفاديها.

ما الذي يسبب آلام الكتف؟

يمكن أن تساهم عدة عوامل وحالات في ألم الكتف. السبب الأكثر انتشارًا هو التهاب أوتار الكفة المدورة .

هذه حالة تتميز بتورم الأوتار. سبب شائع آخر لألم الكتف هو متلازمة الاصطدام حيث تنحشر الكفة المدورة بين الأكروميوم (جزء من لوح الكتف الذي يغطي الكرة) ورأس العضد (الجزء الكروي من عظم العضد).

أحيانًا يكون ألم الكتف ناتجًا عن إصابة مكان آخر في جسمك ، عادةً الرقبة أو العضلة ذات الرأسين. يُعرف هذا بالألم المشار إليه. عمومًا ، لا يزداد الألم المُرجَع سوءًا عند تحريك كتفك.

تشمل الأسباب الأخرى لألم الكتف ما يلي:

التهاب المفاصل

غضروف ممزق

الكفة المدورة ممزقة

تورم أكياس أو أوتار الجراب

النتوءات العظمية (نتوءات عظمية تتطور على طول حواف العظام)

انضغاط العصب في الرقبة أو الكتف

كسر في الكتف أو عظم الذراع

كتف مجمدة

خلع في الكتف

الإصابة بسبب الإفراط في الاستخدام أو الاستخدام المتكرر

اصابة الحبل الشوكي

نوبة قلبية

كيف يتم تشخيص سبب آلام الكتف؟

سيرغب طبيبك في معرفة سبب ألم كتفك. سيطلبون تاريخك الطبي وإجراء فحص بدني.

سيشعرون بالحنان والتورم وسيقيمون أيضًا نطاق حركتك واستقرار مفصلك. يمكن أن تنتج اختبارات التصوير ، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، صورًا مفصلة لكتفك للمساعدة في التشخيص.

قد يطرح طبيبك أيضًا أسئلة لتحديد السبب. قد تشمل الأسئلة ما يلي:

هل الألم في كتف واحد أم كلاهما؟

هل بدأ هذا الألم فجأة؟ إذا كان الأمر كذلك ، ماذا كنت تفعل؟

هل ينتقل الألم إلى مناطق أخرى من جسمك؟

هل يمكنك تحديد منطقة الألم؟

هل يؤلمك عندما لا تتحرك؟

هل يتألم أكثر عندما تتحرك بطرق معينة؟

هل هو ألم حاد أم وجع خفيف؟

هل كانت منطقة الألم حمراء أو ساخنة أو منتفخة؟

هل الألم يبقيك مستيقظا في الليل؟

ما الذي يجعلها أسوأ وما الذي يجعلها أفضل؟

هل اضطررت إلى الحد من أنشطتك بسبب ألم كتفك؟

متى يجب أن أطلب المساعدة الطبية؟

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كنت تعاني من الحمى ، وعدم القدرة على تحريك كتفك ، وكدمات دائمة ، والحرارة والحنان حول المفصل ، أو الألم الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع من العلاج المنزلي.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.