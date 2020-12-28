عقد قران حفيد الفنان الراحل محمد رضا ..صور

نشر أحمد رضا ابن الفنان الراحل محمد رضا، صورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلنًا عقد قران ابنه وحفيد الفنان الراحل، على فتاة من خارج الوسط الفني.





وكتب ابن الفنان الراحل محمد رضا، "بفضل الله وكرمه تم عقد قران ابنى مصطفى وعروستنا نهى بارك الله لهما وبارك عليهما، وعقبال عندكم جميعا".





وكان احتفل ابن الفنان الراحل محمد رضا بذكرى عيد ميلاد والده، وقال إن جيل والده سيظل في ذاكرة الجمهور؛ لما قدمه من أعمال عظيمة، بذلوا فيها الكثير من الجهد، موضحا أنه عاصر الكثير من فناني الحقبة الذهبية.





ولفت ابن الفنان الراحل محمد رضا ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه خلال مشواره الفني، تنبأ بالكثير من الفنانين الصغار، والذين أصبحوا حاليًا نجومًا عظماء، ولهم نجاحات كبيرة.





وأوضح ابن الفنان الراحل محمد رضا، أن أقرب النجوم إلى قلبه في تلك الفترة، سيف الله مختار، والفنانة نبيلة السيد ، وعبد السلام محمد ، ومجموعة من الفنانين، الذين شاركوه جميع أعماله.





وكشف ابن الفنان الراحل محمد رضا ، خلال حديث سابق، عن أن والده أصبح يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" ظلت معه لمدة بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما.





وتابع ابن الفنان الراحل محمد رضا، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "والدي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدًا بـالكاتب محمود السعدني، وكان لديه إصرار وحب للعمل كبير، لدرجة أنه في يوم وفاة ابنته الوحيدة "أميمة" ذهب إلى المسرح وقام بتقديم العمل على الرغم من ما حدث".





وعن وفاته قال ابن الفنان الراحل محمد رضا، إنه توفي أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادي" وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عدد من الصور النادرة التي تم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه.