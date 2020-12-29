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تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف حالة طقس اليوم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك إستقرار بالأحوال الجوية اليوم، مشيرا إلى أن هذا الإستقرار بدأ منذ بداية فصل الشتاء من يوم 21 ديسمبر.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه نتيجة هذا الإستقرار تبدأ أن تتكون تلك الشبورة المائية الكثيفة، محذرا المواطنين بوجود شبورة مائية كثيفة على الطرق، حيث تم التواصل مع الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم متخذى القرار بمجلس الوزراء بالإستعداد لتلك الشبورة خلال الأيام القادمة.

وتابع أن الشبورة المائية تؤدى إلى إنخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، لافتا الى الشبورة مستمرة حتى الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، وتدريجيا تبدأ أن تقل مع سطوع الشمس.

وأشار إلى أن الشبورة المائية تستمر حتى نهاية الاسبوع والقادم أيضا، متابعا أن مدى الرؤية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تقل عن 500 متر، حيث أنها تصل الى حد الضباب.


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