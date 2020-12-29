أرقام مخيفة.. كورونا يفتك بـ أفريقيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن جنوب أفريقيا قررت فرض قواعد صارمة جديدة بعد تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون شخص وأصبح العدد أكثر من نصف مليون مصاب ونحو 8300 وفاة بكورونا في جنوب أفريقيا.





وأضافت "الصحيفة"، أنه في خطاب عاطفي، قرر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إعادة فرض القيود على التجمعات العامة، وبيع الخمور، وجعل ارتداء القناع الطبي الواقي إلزاميا في الأماكن العامة، ومدد العمل بحظر التجوال، في الوقت الذي اجتاحت فيه إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا البلاد بمعدل مثير للقلق وغير مسبوق، لتصبح أسوأ دولة تعاني من الجائحة في القارة الأفريقية“.





وقالت "الصحيفة" إنه في وقت سابق من هذا الشهر اكتشف علماء من جنوب أفريقيا سلالة جديدة لفيروس كورونا مشابهة لأخرى تم اكتشافها في بريطانيا، في الوقت الذي وصلت فيه معدل الاختبارات الإيجابية للمصابين بالفيروس إلى 30% على صعيد الدولة، مقارنة بـ5% فقط منذ أسبوعين.





وتابعت أنه: "عثر على حالات مصابة بسلالة جنوب أفريقيا في بريطانيا، وفنلندا وسويسرا، ولكن رامافوزا لم يغلق حدود البلاد كما فعل في الموجة الأولى للجائحة".





وأكدت "واشنطن بوست" أن عدد قليل من الدول هي التي منعت الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا، في الوقت الذي دحضت فيه وزارة الصحة الجنوب أفريقية التأكيدات التي تقول إن سلالة كورونا في الدولة الأفريقية أكثر خطورة من نظيرتها البريطانية، وقالت إنه لا يوجد دليل يدعم هذا الزعم.





واستطردت الصحيفة أنه من المتوقع أن تسجل الموجة الثانية في جنوب أفريقيا نموا هائلا خلال الأيام القليلة المقبلة، في بعض البقاع الساخنة الأكثر عدوى مثل: كيب تاون، فإن معدلات الاختبارات الإيجابية وصلت إلى 50%، إذ قال باحثون إن السلالة الجديدة هي التي تقود هذه الطفرة الكبيرة.