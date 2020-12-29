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فن

خبر حزين جدا.. هاجر أحمد تنعي المخرج السوري حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:42 م
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
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ندى فكرى
نعت الفنانة هاجر أحمد المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

ونشرت هاجر صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "خبر حزين جدا...حبيبي رحمه الله عليه..اللهم  امين".

كان المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
خبر حزين جدا.. هاجر أحمد تنعي المخرج السوري حاتم علي
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