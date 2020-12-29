لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية ..صور

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اليوم، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ ، التحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشددًا على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة .





ووجه رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام العام الميلاد الجديد ، مقدمًا خالص التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أنها مناسبة سعيدة لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين فى مصر هم نسيج وطنى واحد يتشاركون فى بناء الوطن ودعمه ومساندته والدفاع عنه.





ونعى مجلس جامعة كفرالشيخ خلال جلسته اليوم بخالص الحزن والأسى فقيد الجامعة الراحل الدكتورمحمود نعمة الله عميد كلية الهندسة والذي وافته المنية الأسبوع الماضي، إثر أزمة صحية، مشيدين بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله كان فيهم مثال وقدوة للخلق الرفيع والعطاء المتواصل.





وأشاد دسوقي بدور المحافظة وأجهزتها في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب،مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.





وأشار إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على دعمه المستمر للجامعة.





من جانبه أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بوجوده في رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكدًا أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة ما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة.



