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رياضة

تدريبات على سرعة رد الفعل لحراس الزمالك

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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ملك موسى
خضع الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبعض التدريبات حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل منطقة الجزاء.  

وقام عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك بإجراء تدريبات خاصة من خلال وضع جدار خشبي أمام المرمى على أن يقوم كل حارس بالتسديد على الجدار بقوة ثم يتصدى لها وحماية المرمى من دخول الكرة.

 ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام. والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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