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أخبار العالم

الصحة السعودية: لقاحات كورونا تصل جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:40 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع وصول لقاحات فيروس كورونا لجميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع، من ضمنها منطقة جازان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال تدشينه عددًا من المشاريع الصحية في منطقة جازان، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وكانت شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية، قالت في وقت سابق، إنها ستورد للمملكة العربية السعودية مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، ستبلغ الجرعات التي تصل للسعودية من شركة فايزر 3 ملايين بنهاية شهر مايو.

ونقلت الشبكة عن وزارة الصحة السعودية، قولها إن المملكة ستقر لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبار.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، سجلت اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 362488 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 353512 حالة.

وأكدت الصحة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6204حالة وفاة.
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